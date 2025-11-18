I Carabinieri di Vicenza hanno svolto una maxioperazione su tutto il territorio nazionale contro un'organizzazione criminale costituita da persone nigeriane. Gli oltre 300 agenti impiegati hanno eseguito 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere e decine di perquisizioni domiciliari. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Vicenza, operazione dei Carabinieri contro mafia nigeriana