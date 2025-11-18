Vicenza operazione dei Carabinieri contro mafia nigeriana

Tg24.sky.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri di Vicenza hanno svolto una maxioperazione su tutto il territorio nazionale contro un'organizzazione criminale costituita da persone nigeriane. Gli oltre 300 agenti impiegati hanno eseguito 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere e decine di perquisizioni domiciliari. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

vicenza operazione dei carabinieri contro mafia nigeriana

© Tg24.sky.it - Vicenza, operazione dei Carabinieri contro mafia nigeriana

Leggi anche questi approfondimenti

vicenza operazione carabinieri controMaxi operazione contro la mafia nigeriana in Veneto, raffica di arresti - Operazione dei carabinieri di Vicenza contro la mafia nigeriana, l'intervento ha interessato diverse province del Veneto. Riporta veronaoggi.it

vicenza operazione carabinieri controMaxi operazione dei carabinieri contro un clan nigeriano: venti le persone arrestate - Dalle prime ore di questa mattina, martedì 18 novembre, è in atto una massiccia operazione dei carabinieri di Vicenza su tutto il territorio nazionale. Lo riporta ecovicentino.it

vicenza operazione carabinieri controMaxi operazione dei carabinieri contro la mafia nigeriana: cosa facevano i 20 arrestati - Blitz all’alba in tutto il Paese: oltre 300 militari impegnati per smantellare un sodalizio criminale radicato a Vicenza e attivo in diverse province italiane ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vicenza Operazione Carabinieri Contro