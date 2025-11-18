Vicenza operazione dei Carabinieri contro mafia nigeriana
I Carabinieri di Vicenza hanno svolto una maxioperazione su tutto il territorio nazionale contro un'organizzazione criminale costituita da persone nigeriane. Gli oltre 300 agenti impiegati hanno eseguito 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere e decine di perquisizioni domiciliari. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Maxioperazione contro mafia nigeriana, 20 arresti. Carabinieri di Vicenza impegnati nel Veneto e nel Lazio #ANSA Vai su X
Breganze (VI). La Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri di Vicenza esprime la propria profonda gratitudine e il più sincero apprezzamento ai militari della Stazione Carabinieri di Breganze per l'intervento che ha portato all'arresto in flagranza di reato di un - facebook.com Vai su Facebook
Maxi operazione contro la mafia nigeriana in Veneto, raffica di arresti - Operazione dei carabinieri di Vicenza contro la mafia nigeriana, l'intervento ha interessato diverse province del Veneto. Riporta veronaoggi.it
Maxi operazione dei carabinieri contro un clan nigeriano: venti le persone arrestate - Dalle prime ore di questa mattina, martedì 18 novembre, è in atto una massiccia operazione dei carabinieri di Vicenza su tutto il territorio nazionale. Lo riporta ecovicentino.it
Maxi operazione dei carabinieri contro la mafia nigeriana: cosa facevano i 20 arrestati - Blitz all’alba in tutto il Paese: oltre 300 militari impegnati per smantellare un sodalizio criminale radicato a Vicenza e attivo in diverse province italiane ... Come scrive msn.com