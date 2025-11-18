Vicenza maxi retata dei Carabinieri contro la mafia nigeriana

I Carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno portato a termine l'operazione «Marshall». Arrestati 20 cittadini di nazionalità nigeriana gravemente indiziati di appartenere a un gruppo criminale transnazionale dedito al traffico di cocaina ed eroina. 🔗 Leggi su Laverita.info

