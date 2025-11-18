Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-11-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la statale Pontina risolto l'incidente avvenuto in precedenza e rallentamenti residui tra via Strampelli via Fossignano in direzione Latina restiamo nel quadrante sud della capitale sulla via del mare Si procede a rilento tra il raccordo in Vitinia sulla Cristoforo Colombo rallentamenti tra via di Mezzocammino e via di Malafede in entrambi i casi verso Ostia in netto miglioramento il traffico sul Raccordo Anulare circolazione cordevole In entrambe le carreggiate ad eccezione di rallentamenti in interna tra Cassia Veientana e Salaria è in esterna tra Appia e Anagnina in uscita dal invece ancora molto trafficate le consolari Flaminia Salaria rispettivamente tra via dei Due Ponti Grottarossa e tra l'aeroporto dell'Urbe il raccordo code anche sul tratto Urbano della A24 fa la tangenziale est di Portonaccio In entrambe le direzioni e per i cantieri proprio sul tratto Urbano della A24 ricordiamo che per urgenti lavori di manutenzione nelle notti di oggi e domani in fascia oraria notturna 22 6 del mattino resterà chiuso al traffico In entrambe le direzioni il tratto tra la tangenziale est e il Portonaccio Infine per il trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma Viterbo tratta urbana Per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria entrato in vigore un nuovo orario di esercizio con ultime partenze dei tre mi dai capolini a Flaminio Montebello rispettivamente alle 20:06 alle 20:05 dal lunedì al venerdì poi dalle 20:15 partiranno bus sostitutivi da entrambi linea con frequenze di 15 minuti fino alla mezzanotte tutti i dettagli sono consultabili sul nostro sito infomobilità punto atral spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

