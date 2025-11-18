Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna ancora disagi per un incidente avvenuto in precedenza all'altezza della Tiburtina e lunghe code a partire da Bufalotta sempre in interna rallentamenti per traffico tra le uscite casi linea e tra Cassia e Salaria molto trafficata anche la carreggiata esterna con code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana è più avanti e rallentamenti tra Prenestina e Nomentana diamo uno sguardo alle autostrade sulla A1 Roma Napoli un veicolo in panne al km 541 tra il bivio A1 diramazione Roma nord Guidonia Montecelio in direzione A24 roma-teramo sul tratto Urbano della A24 traffico congestionato tra la tangenziale est e Togliatti in direzione del raccordo è in senso opposto code tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro sulla Roma Fiumicino code tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur è in senso opposto e rallentamenti tra Parco dei Medici e il raccordo in uscita Ci spostiamo nel quadrante della capitale sulla via del mare Si procede a rilento tra il raccordo e bitinia sulla Cristoforo Colombo code tra via Di Mezzocammino e via di Malafede in entrambi i casi verso Ostia sulla Pontina Spinaceto il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo verso Latina invece traffico rallentato tra via dei rutuli Aprilia la Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-11-2025 ore 18:10