Astral infomobilità Mary trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare carreggiata interna incolonnamenti tra Bufalotta il bivio per la A24 Roma Teramo per un incidente avvenuto all'altezza della Tiburtina poi code smaltimento tra Trionfale Cassia Veientana per incidente Ora Risolto avvenuto in precedenza in galleria Veio e precedendo si rallenta per traffico fino alla Salaria in carreggiata esterna segnaliamo code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino Etrusco è più avanti rallentamenti tra Prenestina e Nomentana andiamo sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra la tangenziale est e Togliatti in direzione del raccordo sulla Roma Fiumicino code tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur è in senso opposto rallentamenti tra Parco dei Medici e il raccordo anulare in uscita Ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla via del Si procede a rilento tra il raccordo in bitinia sulla Cristoforo Colombo rallentamenti tra via di Mezzocammino e via di Acilia in entrambi i casi verso Ostia sulla Pontina code tra Spinaceto e raccordo anulare direzione di quest'ultimo infine il traffico sulle consolari su via Cassia code a tratti tra loggiato e Tomba di Nerone in entrambi i sensi di marcia su via Flaminia incolonnamenti da Corso Francia a bordo in quest'ultima direzione e su via Salaria rallentamenti nelle due direzioni tra l'aeroporto dell'Urbe e la tangenziale da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-11-2025 ore 17:25