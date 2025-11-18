Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-11-2025 ore 13 | 25
Astral infomobilità trovati dalla redazione di acqua infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in esterna a causa di un veicolo fermo rallentamenti tra Laurentina ed Ardeatina su via Pontina rimosso il veicolo fermo all'altezza di Pomezia Nord circolazione regolare verso Roma passiamo al trasporto pubblico capitolino su linea della metro fino al prossimo 5 dicembre il servizio in direzione Anagnina è limitato la stazione di Subaugusta attivi bus sostitutivi nel tratto sospeso tra Subaugusta e Anagnina con fermata intermedia Cinecittà in chiusura un invito alla prudenza perché si trova in viaggio in queste ore fatti la pioggia sta interessando gran parte della regione che hanno possibili disagi alla circolazione A questo proposito la protezione civile ha emesso un bollettino di allerta meteo con codice giallo valido per la mattina di oggi e per le prossime 12 18 ore raccomandiamo a tutti gli automobilisti a moderare la velocità mantenere la distanza di sicurezza e di Prestare particolare la Chiara chiamare i funghi te tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
