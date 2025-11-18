Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-11-2025 ore 07 | 25
Astral infomobilità ben trovati dalla redazione Diaz al infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete viaria della nostra regione apriamo con il tratto Urbano della A24 Roma Teramo con code per traffico intenso tra Settecamini e il bivio per la tangenziale F in direzione di quest'ultima Passiamo al Raccordo Anulare anche per traffico intenso in carreggiata interna si sta in coda tra Prenestina e Ardeatina mentre in esterna rallentamenti tra Salaria e Cassia Poi tra Casilina e Nomentana in direzione della capitale Si procede a rilento sulla Cassia bis da Formello al Raccordo Anulare situazione analoga sulla Pontina concludi tra Pomezia e Castel di Decima diamo adesso uno sguardo alle consolari rallentamenti e code interessano la piada via dei Laghi a via delle Capannelle la Tiburtina da Settecamini a San Basilio La Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti tutto in direzione del centro da Chiara chiamare da linfoma è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
