Tanto planning per Massara e collaboratori in questa pausa per le Nazionali, perché all’orizzonte c’è un mercato di gennaio che deve vedere la Roma protagonista in positivo. La punta è il grande obiettivo, con Tel e Arevalo a seguire Zirkzee nella lista delle preferenze, ma guardando un po’ più in là c’è anche altra carne al fuoco: i giallorossi hanno dei giocatori in prestito sui quali si riveleranno necessarie le riflessioni del caso, e chi sembra decisamente lontano dalla permanenza nella capitale è Kostas Tsimikas, sia per la formula con cui è arrivato dal Liverpool (prestito secco senza riscatto) che per un rendimento che non sta facendo brillare gli occhi all’ambiente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Via Tsimikas, per giugno c’è Angori: dalla concorrenza alle parole del giocatore