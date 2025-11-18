Via Roosevelt dietrofront Niente lavori sulla ciclabile
"A Carpi si continuano a perdere tempo e soldi dei cittadini con progetti inutili e ideologici". Giulio Bonzanini, consigliere comunale della Lega, interviene a gamba tesa nei confronti dell'Amministrazione comunale. Al centro della polemica c'è ancora via Roosevelt: non per l'annoso cantiere di riqualificazione, ma per un progetto che avrebbe dovuto riguardare la prima parte della strada. "Sempre con riferimento a via Roosevelt – spiega il consigliere della Lega – è stata data notizia della risoluzione consensuale del contratto d'appalto che fa così tramontare l'idea del tanto atteso e sperato adeguamento della pista ciclopedonale a ridosso dell'ex mulino.
