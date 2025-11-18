Via le crepe e parquet risanato | lavori in teatro
Restauro e manutezione per il teatro comunale Walter Chiari di Cervia, per preservare e valorizzare uno dei luoghi più significativi del panorama culturale cittadino. Nei giorni scorsi è stato approvato il quadro economico. Gli interventi previsti riguardano diversi ambiti strutturali e decorativi dello storico edificio: si procederà, infatti, alla ricostituzione delle crepe e dei distacchi presenti nel soffitto della platea, operazione indispensabile per garantire la sicurezza e l’integrità architettonica dell’ambiente. Parallelamente sarà realizzato il risanamento del pavimento in legno, sia sul palcoscenico che nella platea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
