Si fa presto a dire Olimpiadi. Il più grande evento sportivo planetario, che dal 6 febbraio occuperà le Alpi italiane con un circo ridondante e costosissimo, elogiato continuamente dalla grancassa dell’informazione compiacente, comporta una serie di effetti collaterali che lasciano stupiti. Perché insensati e contrari a qualsiasi logica di buona amministrazione. Ne ho avuto riprova di fronte ad un pubblico a dir poco sconcertato a Cortina d’Ampezzo, dove ho presentato e discusso Una montagna di soldi, edito da Paper First, un viaggio senza reticenze nello scandalo dei Giochi Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Via le altalene, ecco la pista da bob: a Cortina le Olimpiadi cancellano pure il parco giochi