Verso Inter-Milan la gamba di Yann Bisseck o l’esperienza di Francesco Acerbi?

Derby della Madonnina numero 245. Nerazzurri per consolidare il primato in classifica, rossoneri per provare a sorpassare i cugini. O quantomeno per non farli scappare. Siamo già alla metà della settimana che ci porterà a Inter-Milan: virtualmente già fatta la formazione della Beneamata, tra i pochi dubbi che occuperanno la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Verso Inter-Milan, la gamba di Yann Bisseck o l’esperienza di Francesco Acerbi?

Le ultime verso Inter-Milan: dal rientro in gruppo di Rabiot al punto su nazionali e infortunati https://tinyurl.com/82rpkamx - facebook.com Vai su Facebook

Le ultime del @CorSport verso #Inter - #Milan: dal rientro in gruppo di Adrien #Rabiot al punto su nazionali e infortunati Vai su X

Verso Inter-Milan: il vero dubbio di formazione di Allegri è a sinistra - Chi giocherà a sinistra nel Milan che domenica sera affronterà l'Inter nel derby? Si legge su milannews.it

Verso Inter-Milan, QS: "Lautaro e Pulisic col piede caldo. Gol e assist in amichevole" - Gol e assist in amichevole": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo su due giocatori che saranno certamente tra i protagonisti del ... Secondo milannews.it

Milan, Rabiot punta a una maglia da titolare nel derby: Gimenez verso la panchina - Rabiot e Gimenez non hanno preso parte all'amichevole con l'Entella per continuare a lavorare e recuperare in vista del derby con l'Inter Il primo derby della stagione tra Inter e Milan si avvicina. Lo riporta msn.com