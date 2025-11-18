Verso Inter-Milan Garbo | Ecco chi vedo favorita Il derby potrebbe dirci qualcosa che…

Il giornalista Daniele Garbo ha espresso le sue sensazioni in vista del derby di Milano della dodicesima giornata di campionato di domenica prossima tra Inter e Milan: ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Inter-Milan, Garbo: “Ecco chi vedo favorita. Il derby potrebbe dirci qualcosa che…”

. @Inter, cresce il pessimismo per Dumfries verso il derby. Le ultime tinyurl.com/yc5th3ez Vai su X

Le ultime verso Inter-Milan: dal rientro in gruppo di Rabiot al punto su nazionali e infortunati https://tinyurl.com/82rpkamx - facebook.com Vai su Facebook

Verso Inter-Milan, QS: "Lautaro e Pulisic col piede caldo. Gol e assist in amichevole" - Gol e assist in amichevole": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo su due giocatori che saranno certamente tra i protagonisti del ... Riporta milannews.it

Tare verso Inter-Milan: «I derby sono gare da vincere. E noi siamo da scudetto» - Igli Tare verso il suo primo derby da direttore sportivo del Milan: «Tifo rossonero fin da bambino, ora vivo il sogno. Scrive msn.com

Garbo: "Questo derby ci può confermare o smentire che cosa è questo Milan" - Il giornalista Daniele Garbo è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Secondo milannews.it