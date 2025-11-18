Verso Inter-Milan Garbo | Ecco chi vedo favorita Il derby potrebbe dirci qualcosa che…

Pianetamilan.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Daniele Garbo ha espresso le sue sensazioni in vista del derby di Milano della dodicesima giornata di campionato di domenica prossima tra Inter e Milan: ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

verso inter milan garbo ecco chi vedo favorita il derby potrebbe dirci qualcosa che8230

© Pianetamilan.it - Verso Inter-Milan, Garbo: “Ecco chi vedo favorita. Il derby potrebbe dirci qualcosa che…”

Scopri altri approfondimenti

verso inter milan garboVerso Inter-Milan, QS: "Lautaro e Pulisic col piede caldo. Gol e assist in amichevole" - Gol e assist in amichevole": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo su due giocatori che saranno certamente tra i protagonisti del ... Riporta milannews.it

verso inter milan garboTare verso Inter-Milan: «I derby sono gare da vincere. E noi siamo da scudetto» - Igli Tare verso il suo primo derby da direttore sportivo del Milan: «Tifo rossonero fin da bambino, ora vivo il sogno. Scrive msn.com

Garbo: "Questo derby ci può confermare o smentire che cosa è questo Milan" - Il giornalista Daniele Garbo è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Secondo milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Verso Inter Milan Garbo