Verona l’università ferma l’incontro con Greta Thunberg | Viola la par condicio
Il Senato accademico aveva approvato il dibattito, ma i post anti-governativi degli organizzatori hanno indotto la retromarcia. 🔗 Leggi su Repubblica.it
