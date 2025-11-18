Verdone sindaco spegne le candeline al centro anziani | Sono astemio ma brindo insieme a voi

(Agenzia Vista) Roma, 18 novembre 2025 Un banchetto al centro anziani “La Storta” per i 75 anni di Carlo Verdone, in occasione dei quai ha vestito i panni del sindaco di Roma per un giorno. 'attore ha voluto fare un giro nelle periferie della Capitale, accompagnato da Gualtieri. "Sono astemio, ma per voi un brindisi lo faccio", ha scherzato Verdone con gli ospiti della struttura, dopo aver spento le 75 candeline. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

