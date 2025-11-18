Verdone Sindaco per un giorno ai cittadini di Tragliatella | Se Gualtieri non fa bene votate me
(Agenzia Vista) Roma, 18 novembre 2025 "Se Gualtieri non fa bene i lavori votate me e ci penso io!". Così Carlo Verdone ha chiuso l'incontro con i cittadini di Tragliatella, una delle tappe della giornata 'Verdone sindaco per un giorno', iniziativa organizzata dal Campidoglio per festeggiare i suoi 75 anni e che l'artista ha voluto passare nelle aree più decentrate della Capitale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
