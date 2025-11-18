Verdone sindaco di Roma | Che regalo per i 75 anni Questa città ti abbraccia
Roma, 18 novembre 2025 – Ieri Carlo Verdone ha compiuto 75 anni. E nell’occasione, è stato “sindaco per un giorno“ di Roma. La sua Roma. Dove la gente lo riconosce per strada, lo vede al semaforo, da uno scooter a un altro gli dice “Grazie Ca’, hai dato un sorriso a un’esistenza di m.” E sgassa, e se ne va. Ieri Carlo Verdone ha festeggiato il suo compleanno con la fascia tricolore. “Sono molto emozionato, non ho dormito, perché questa cosa è per me molto importante. Non mi sarei mai aspettato di indossare un giorno questa fascia. Roma è una grande madre che ci abbraccia tutti”, ha detto l’attore e regista in Campidoglio, dove, nel pomeriggio, ha ricevuto dal sindaco Gualtieri la Lupa capitolina, massima onorificenza della città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
