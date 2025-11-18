Venezuela Maduro a Trump | Pronto a faccia a faccia no alternative a pace

Webmagazine24.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nicolas Maduro risponde all''apertura' di Donald Trump dicendosi pronto a un faccia a faccia nel pieno delle tensioni tra Caracas e Washington per il rischio di un attacco militare americano al Venezuela. "Chiunque voglia dialogare troverà sempre in noi persone di parola, persone perbene e persone con esperienza per guidare il Venezuela. Quindi, . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

venezuela maduro trump prontoUsa, lotta ai narcos in Venezuela, Donald Trump schiera le truppe e apre ai colloqui con Maduro - Il presidente Usa abbassa la tensione con Caracas dopo aver ammassato truppe nei Caraibi contro i trafficanti di droga. milanofinanza.it scrive

venezuela maduro trump prontoVenezuela, caos e lungo impegno militare: i rischi per Trump se depone Maduro - Esperti avvertono che la rimozione di Maduro potrebbe scatenare instabilità militare e politica in Venezuela, mentre Trump valuta possibili azioni militari ... Si legge su msn.com

venezuela maduro trump prontoVenezuela pronto alla guerra con gli Usa, Maduro schiera l'esercito al confine al grido "lotta armata" - Rischia davvero di scoppiare una guerra dalle conseguenze imprevedibili tra Stati Uniti e Venezuela, le mosse di Trump da una parte e di ... affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Venezuela Maduro Trump Pronto