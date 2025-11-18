Venezuela | l’ultimo anello di una catena di guerre sanguinarie

La tensione tra Stati Uniti e Venezuela resta altissima, anche se  Trump domenica ha aperto uno spiraglio inatteso alla diplomazia affermando: “Potremmo dialogare con Nicolás Maduro”. Apertura arrivata mentre la portaerei nucleare USS Gerald R. Ford entrava nel Mar dei Caraibi per aumentare la pressione sul governo venezuelano. A ciò si aggiunge la  mossa di Marco Rubio: la designazione del cosiddetto “Cartel de los Soles” come “organizzazione terroristica straniera”, provvedimento che punta a colpire le finanze della cerchia di Maduro e ad alzare ulteriormente il livello dello scontro. Così le parole di Trump non bastano a dissipare il timore che Washington stia riproponendo, punto per punto, il vecchio copione dei regime change. 🔗 Leggi su It.insideover.com

