Venezuela caos e lungo impegno militare | i rischi per Trump se depone Maduro
(Adnkronos) – Un esercito pronto all'insurrezione e un'opposizione frammentata in grado di rappresentare una sfida seria. Ma anche una reazione politica interna negli Stati Uniti verso un presidente che aveva promesso nessun costoso coinvolgimento all'estero. Questo, secondo esperti citati dalla Cnn, potrebbe trovarsi ad affrontare il presidente americano Donald Trump se ordinasse attacchi all'interno del . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Argomenti simili trattati di recente
Il dittatore Maduro canta Imagine di Lennon durante un comizio a Caracas, intanto nel "suo" Venezuela, Alberto Trentini, un operatore umanitario italiano è in isolamento da un anno senza accuse. Un caso che si aggiunge ad almeno altre 56 detenzioni arbitra - facebook.com Vai su Facebook
Venezuela, perché quello di Trentini è un caso complicato. Perché per il cooperante veneziano la situazione è più difficile di quella del francese Castro, appena liberato? Lo abbiamo chiesto alla giornalista Marinellys Tremamunno e al prof Carlo Patti. Vai su X
Venezuela, caos e lungo impegno militare: i rischi per Trump se depone Maduro - Esperti avvertono che la rimozione di Maduro potrebbe scatenare instabilità militare e politica in Venezuela, mentre Trump valuta possibili azioni militari ... Scrive adnkronos.com
"Impegno Usa a lungo termine e guerra civile": ecco cosa può succedere dopo la caduta di Maduro - Tra minacce di intervento e ipotesi di negoziati, Trump valuta un’azione militare in Venezuela. Segnala msn.com
Venezuela, il piano di Maduro anti-Trump: guerriglia stile Vietnam per resistere a lungo - Ormai nessuno si nasconde più, Trump parla di "giorni contati" per Maduro e il presidente venezuelano schiera l'esercito ai confini. Si legge su affaritaliani.it