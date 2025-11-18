Veneto una partita nella partita Duello sull’egemonia tra Lega e FdI

Roma, 18 novembre 2025 – “Lasciatemi ringraziare Fratelli d’Italia”. Non è un caso che la premier Giorgia Meloni metta l’accento sul partito guida della “comunità” del centrodestra concludendo l’iniziativa elettorale padovana di sostegno al candidato governatore leghista Andrea Stefani. Nel giorno della polemica in odor di paranoie complottiste col Quirinale, la premier rivendica le motivazione ideali e politiche di Fratelli d’Italia come motore delle coalizione di centrodestra a Roma come sui territori del Nord produttivo, dove punta a insediare il partito in vista della prossima legislatura dopo l’affermazione delle scorse politiche andata di traverso al Carroccio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Veneto, una partita nella partita. Duello sull’egemonia tra Lega e FdI

