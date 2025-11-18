Veneto Meloni attacca sinistra E lancia volata a primato Fdi

Padova, 18 nov. (askanews) – Il repertorio è quello classico da comizio e in molti passaggi ricalca gli interventi già pronunciati nelle altre due regioni, Campania e Puglia, che andranno al voto, insieme al Veneto, domenica e lunedì prossimi. Ma per il centrodestra quella in Veneto non è una elezione qualsiasi, e non lo è soprattutto per Giorgia Meloni che dopo mesi di trattative ha accettato che il candidato a succedere a Luca Zaia fosse il leghista Alberto Stefani, sebbene da queste parti Fdi si sia attestato come primo partito sia alle Politiche che alle Europee. Un primato che la premier intende mantenere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it