Veneto Meloni attacca sinistra E lancia volata a primato Fdi
Padova, 18 nov. (askanews) – Il repertorio è quello classico da comizio e in molti passaggi ricalca gli interventi già pronunciati nelle altre due regioni, Campania e Puglia, che andranno al voto, insieme al Veneto, domenica e lunedì prossimi. Ma per il centrodestra quella in Veneto non è una elezione qualsiasi, e non lo è soprattutto per Giorgia Meloni che dopo mesi di trattative ha accettato che il candidato a succedere a Luca Zaia fosse il leghista Alberto Stefani, sebbene da queste parti Fdi si sia attestato come primo partito sia alle Politiche che alle Europee. Un primato che la premier intende mantenere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche questi approfondimenti
La campagna elettorale del centrodestra in Veneto si chiude a Padova con la premier Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini sul palco - facebook.com Vai su Facebook
Meloni in Veneto per Stefani attacca Prodi, sinistra e Cgil: “Basta inciuci, dureremo fino al 2027” Vai su X
Meloni attacca la sinistra e Prodi: "Ha una cattedra nel voltare spalle a Italia" - Giorgia Meloni chiude la campagna elettorale in Veneto, sostenendo il candidato Alberto Stefani che ha definito "una persona dalle qualità umane e politiche che non si possono improvvisare, voi ... Riporta msn.com
Meloni attacca Prodi, la sinistra e la Cgil - "Prodi sul voltare le spalle all'Italia ha una cattedra all'università... Si legge su rainews.it
Elezioni regionali Veneto, Meloni attacca la sinistra: “Non sanno più cosa inventarsi” - Un clima di entusiasmo ha caratterizzato il comizio del centrodestra a Padova, dove la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta per sostenere ... Da thesocialpost.it