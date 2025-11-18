Vannacci all’elettore della Lega | In Ucraina nessuno ha più voglia di combattere qualcuno prenderà il posto di Zelensky

“A un certo punto qualche ucraino prenderà Zelensky e gli dirà: ‘Non mi rappresenti più. Ci mettiamo qualcun altro che finalmente arriva a una soluzione”. A ipotizzare, per la prima volta, un cambio di regime in Ucraina è il generale Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, partito che nei giorni scorsi ha detto “no” all’invio di nuove armi all’Ucraina per non alimentare la “corruzione” nel governo di Kiev. Il regime change, ripreso dalle telecamere del Fattoquotidiano.it, viene ipotizzato da Vannacci durante un evento elettorale a Musile di Piave ( Venezia ) durante la campagna elettorale delle regionali in sostegno della candidata Silvia Susanna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vannacci all’elettore della Lega: “In Ucraina nessuno ha più voglia di combattere, qualcuno prenderà il posto di Zelensky”

