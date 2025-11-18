vanguard il drama rivelazione del monte carlo television festival arriva su viaplay

Dopo aver conquistato pubblico e critica al Monte-Carlo Television Festival, Vanguard è pronta a debuttare su Viaplay, confermandosi come una delle serie evento più attese dell’anno. Il festival monegasco, da sempre vetrina internazionale per le produzioni di alta qualità, ha riconosciuto il valore della serie premiandola ai Golden Nymph Awards 2025 con due riconoscimenti di peso: Miglior Serie. Miglior Attore a Jakob Oftebro. Un doppio sigillo che ha immediatamente proiettato Vanguard tra i titoli da non perdere della nuova stagione televisiva. La storia di un visionario che ha cambiato la TV nordica. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

