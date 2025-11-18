Valsa Group Quanti interrogativi dopo Cisterna

C’è molto su cui riflettere, molto su cui lavorare, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista psicologico. A Cisterna, per la seconda volta in sei partite, Modena ha avuto più di una palla match per tornare a casa con la vittoria e i tre punti, ma ha preso la via del ritorno con una sconfitta e un solo punto in classifica. La costante è quella del punteggio del quarto set, perso sia a Milano che domenica 37-35. All’Allianz Cloud Anzani e compagni avevano avuto ‘soltanto’ due match point, a Cisterna addirittura undici, ma la sostanza non cambia: in ben due occasioni una Modena che sembrava in pieno controllo della partita non solo ha visto la contesa allungarsi al tie-break ma è di fatto crollata in entrambe le situazioni, perdendo il quinto parziale senza opporre una reale resistenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net