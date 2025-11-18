Valle Telesina Avanti Campania invita a sostenere Maria Teresa Imparato alle regionali
Comunicato Stampa Il gruppo civico sottolinea l’importanza del voto attivo contro sfiducia e clientelismo politico Siamo consapevoli dell’imbarazzo del centro destra che accompagna questa tornata elettorale: accuse incrociate, notizie infondate, cambi di casacca che alimentano quel senso di sfiducia verso . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
