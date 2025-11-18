Valentina Pitzalis risponde a 900 studenti | L’amore non è mai possesso

Ravenna, 18 novembre 2025 – “Trovare delle parole dopo questo discorso è difficile”. A parlare con voce tremante è Giulio, uno dei rappresentanti dell’Istituto Tecnico Ginanni di Ravenna, dopo che Valentina Pitzalis, che nel 2011 è sopravvissuta a un tentativo di femminicidio quando l’ex marito tentò di bruciarla viva, ha appena finito di raccontare la sua storia davanti a 900 studenti. Per oltre un’ora non è volata una mosca: solo la voce di Pitzalis a ripercorre la sua storia. Gli studenti, con volti assorti e qualche lacrima, in religioso silenzio. E poi, la standing ovation. Uno ad uno si sono alzati in piedi battendo le mani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

