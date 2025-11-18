Valar atomics la startup nucleare che dice di aver raggiunto per la prima volta la criticità

L'annuncio arriva dalla californiana Valar atomics ed è frutto della nuova e aggressiva strategia di Donald Trump nel settore. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Valar atomics, la startup nucleare che dice di aver raggiunto per la prima volta la criticità

Leggi anche questi approfondimenti

Fusione nucleare, una startup ha disegnato una centrale per realizzarla. E promette di riuscirci entro il 2031 - Perché l’energia da fusione nucleare diventi una “fonte commercialmente valida” bisogna sviluppare “un modo costante e affidabile di produrla”. Riporta wired.it

Proxima Fusion, startup della fusione nucleare, ha raccolto 130 milioni per costruire la prima centrale - Proxima Fusion ha chiuso un round di Serie A da 130 milioni di euro, segnando il più grande investimento privato europeo nel settore della fusione nucleare. Come scrive wired.it

130 milioni alla startup della fusione nucleare Proxima. Sciortino: “Prima centrale Ue in 10 anni” - off del Max Planck Institute di Monaco, ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento da 130 milioni di euro, il più grande investimento privato ... Segnala repubblica.it