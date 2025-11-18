In coma dopo un trapianto di capelli. Non in Turchia, terra promessa per tanti italiani alle prese con la calvizie, ma in Toscana, ad Arezzo, e la vittima è una donna, non un uomo. I n uno studio medico del centro di Arezzo si sarebbero svolte attività sanitarie abusive e sarebbero stati praticati interventi di trapianto al cuoio capelluto in assenza di personale abilitato e delle prescritte autorizzazioni previste dalla legge. Trapianti abusivi, indagini su un centro ad Arezzo. Al termine di una indagine due persone sono state denunciate per esercizio abusivo della professione medica e lesioni personali gravissime. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Va in coma dopo il trapianto di capelli: scoperto ad Arezzo un centro con finti medici e abusivi