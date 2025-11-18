Uva racconta | L’Italia ha bisogno di 5 stadi per Euro 2032 ma l’Allianz Stadium è l’unico al momento con i parametri San Siro? Vi dico cosa mi aspetto

Inter News 24 Uva, presente al Social Football Summit di Torino, ha parlato così dell’Allianz Stadium in vista di Euro 2032. Di seguito le sue dichiarazioni. Michele Uva, ex vicepresidente UEFA e attualmente Executive Director per la sostenibilità sociale e ambientale, ha parlato al Social Football Summit all’Allianz Stadium di Torino. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni riguardanti San Siro e gli stadi italiani in vista di Euro 2032. SOSTENIBILITA’ DEL CALCIO ITALIANO – «La FIGC è stata tra le prime in Europa ad analizzare e contestualizzare la nostra strategia, oltre ad applicarla. C’è grande spinta dei partner commerciali e della società civile, secondo me c’è una sensibilità ma è chiaro che il percorso è lungo: l’importante è che ci sia la base, molti club di Serie A hanno il manager di sostenibilità. 🔗 Leggi su Internews24.com

