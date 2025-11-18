Usa Trump | L’Arabia Saudita è un buon alleato venderò gli F-35

Il presidente Donald Trump ha detto che venderà aerei da combattimento F-35 all’Arabia Saudita elogiando il regno per la sua forte partnership con gli Stati Uniti. L’annuncio è arrivato alla vigilia dell’attesissima visita a Washington del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, la prima negli Stati Uniti in più di sette anni. Si prevedeva che il principe ereditario arrivasse con una “lista dei desideri” che includeva la ricezione di assicurazioni formali da parte di Trump sulla definizione della portata della protezione militare statunitense per il regno, e un accordo per l’acquisto di aerei da combattimento F-35 di fabbricazione statunitense, uno degli aerei più avanzati al mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

