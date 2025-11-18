Usa Trump | Arabia Saudita pronta a investire fino a un trilione di dollari negli Stati Uniti

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, ricevuto alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si è detto pronto a investire fino a un trilione di dollari negli Usa. Al reale è stato chiesto se l’Arabia Saudita può sostenere gli investimenti, dato l’attuale basso livello del prezzo del petrolio, ma lui ha risposto che gli accordi sui chip per computer sono adatti allo sviluppo del suo Paese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, Trump: “Arabia Saudita pronta a investire fino a un trilione di dollari negli Stati Uniti”

