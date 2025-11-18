Usa la Camera approva la legge per la diffusione dei file Epstein

La Camera Usa ha approvato un disegno di legge per obbligare il Dipartimento di Giustizia a rendere pubblici i documenti riguardanti Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di abusi sessuali su minorenni, che si è suicidato in carcere nel 2019. A favore hanno votato in 427 mentre il "no” è stato solo uno, quello di Clay Higgins, deputato repubblicano della Louisiana. Nelle scorse ore era stato proprio il presidente americano Donald Trump a invitare i deputati a votare per la diffusione dei file Epstein, così che si potesse dimostrare una volta per tutte la sua estraneità agli affari del finanziere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Usa, la Camera approva la legge per la diffusione dei file Epstein

