Usa | in corso alla Camera votazione per rendere pubblici i fascicoli Epstein
Washington, 18 nov. (Adnkronos) - La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sta votando un disegno di legge che potrebbe obbligare il Dipartimento di Giustizia a rendere pubblici tutti i fascicoli investigativi sul defunto condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein, dopo mesi di aspre lotte intestine all'interno del Partito repubblicano. Se la Camera approvasse il disegno di legge, questo passerà poi al Senato, dove l'esito è incerto. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che firmerà il disegno di legge per la pubblicazione dei documenti se passerà al Congresso. 🔗 Leggi su Iltempo.it
