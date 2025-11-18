Usa il Pentagono vuole accelerare sulle tecnologie disruptive Ecco come
Gli Stati Uniti definiscono la loro prossima agenda tecnologica militare. Emil Michael, sottosegretario alla Ricerca e Ingegneria del Dipartimento della Difesa, ha presentato le sei aree che guideranno gli investimenti e lo sviluppo dei sistemi d’arma nei prossimi anni, con l’obiettivo di rafforzare la rapidità e l’efficacia operativa delle Forze armate. L’annuncio arriva in un momento in cui Washington accelera il rinnovamento delle proprie capacità, mentre rivali strategici come Cina e Russia investono in tecnologie avanzate nel tentativo di ridurre il divario con gli Stati Uniti. In questo contesto, il Dipartimento della Difesa punta a consolidare la superiorità americana con programmi mirati e a breve termine, orientati alla traduzione immediata della ricerca in strumenti utilizzabili nei teatri operativi. 🔗 Leggi su Formiche.net
