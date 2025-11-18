US Open Eric Butorac nuovo direttore del torneo
Eric Butorac sarà il nuovo Tournament Director dello US Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, a partire dal 2026. Ex tennista con all’attivo 18 titoli ATP in doppio, raccoglierà l’eredità di Stacey Allaster, che continuerà a ricoprire il ruolo di Chief Executive per il tennis professionistico americano fino a maggio 2026, prima di assumere un incarico di consulenza strategica. Chi è Eric Butorac. Oggi Senior Director for Player Relations & Business Development della United States Tennis Association (USTA), ovvero l’organismo di governo di questo sport negli Usa, Butorac ha 44 anni e in precedenza è stato anche mediatore all’interno del Player Council ATP. 🔗 Leggi su Lettera43.it
