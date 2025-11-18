Urla in strada a Bergamo giovane portato in ospedale
IL CASO. Ventunenne ha dato in escandescenze alle 8, intervenute tre pattuglie di carabinieri per bloccarlo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il dirigente d'azienda passava da Frosinone per caso, perché in visita da parenti. È finito al pronto soccorso per farsi togliere frammenti di vetro dall'occhio. Lo scambio di persona e le urla per strada finite nella denuncia ai carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Urla in strada a Bergamo, giovane portato in ospedale - Ventunenne ha dato in escandescenze alle 8, intervenute tre pattuglie di carabinieri per bloccarlo ... Si legge su ecodibergamo.it