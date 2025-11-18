Il condono edilizio previsto dal Governo per la Campania, ormai a un passo dalla elezioni in quella regione, potrebbe avere effetti anche sulla Lombardia e su Milano? Il sindaco Giuseppe Sala lo esclude: "Non penso proprio e neppure lo auspico". Qualcuno sognava che il provvedimento potesse risolvere, almeno in parte, lo stallo urbanistico nel capoluogo lombardo provocato dalle inchieste della magistratura sui titoli edilizi per realizzare alcune opere. Ma il primo cittadino riporta tutti alla realtà: il condono campano riguarderà quella regione. Eppure Sala coglie lo spunto di quella domanda per sottolineare cosa occorrerebbe per far uscire Milano dall’immobilismo sul fronte urbanistico e sbloccare alcuni cantieri o addirittura palazzi già completati ma sequestrati dal Tribunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"Urbanistica, il vento sta cambiando. C'è volontà di affrontare il problema"