Uomo gambizzato al rione Sant’Angelo | i poliziotti cercano i bossoli

Brindisireport.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - La polizia è impegnata nelle ricerche dei bossoli nell’area di via Giuseppe Cesare Abba, a Brindisi, dove si è verificato un ferimento da arma da fuoco intorno alle 18:15 di oggi (qui l’articolo completo). L'uomo, con una ferita alla gamba, si è poi spostato verso viale Aldo Moro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

