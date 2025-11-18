Uomo gambizzato al rione Sant’Angelo | i poliziotti cercano i bossoli
BRINDISI - La polizia è impegnata nelle ricerche dei bossoli nell’area di via Giuseppe Cesare Abba, a Brindisi, dove si è verificato un ferimento da arma da fuoco intorno alle 18:15 di oggi (qui l’articolo completo). L'uomo, con una ferita alla gamba, si è poi spostato verso viale Aldo Moro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondisci con queste news
Il rumore degli spari nella quiete del giorno di festa. Paura a Tramontone, borgata di Taranto, nel pomeriggio di domenica 16: un uomo di 35 anni, Davide Cassese, è stato gambizzato in via Mediterraneo attorno alle 15 mentre era in sella alla propria moto, in - facebook.com Vai su Facebook
Gambizzato un uomo a Crotone, spari in centro a Cosenza rainews.it/tgr/calabria/v…. Vai su X
POZZUOLI/ Gambizzato al Rione Toiano: arrestato uomo del clan Pagliuca. Tentò di uccidere anche un altro affiliato - POZZUOLI – In meno di 48 ore è stato chiuso il cerchio intorno all’autore della gambizzazione del 52enne Nicola Russo detto “Nicola dei campetti”, ferito domenica mattina al Rione Toiano. Lo riporta cronacaflegrea.it
Agguato a Mugnano nel rione Zi Peppe: uomo ricoverato in pericolo di vita - Secondo le prime ricostruzioni, un uomo sarebbe stato gambizzato e trasportato d'urgenza in ospedale. Da msn.com