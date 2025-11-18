Uomo gambizzato al rione Sant’Angelo | i poliziotti cercano i bossoli

BRINDISI - La polizia è impegnata nelle ricerche dei bossoli nell’area di via Giuseppe Cesare Abba, a Brindisi, dove si è verificato un ferimento da arma da fuoco intorno alle 18:15 di oggi (qui l’articolo completo). L'uomo, con una ferita alla gamba, si è poi spostato verso viale Aldo Moro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it