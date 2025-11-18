Uomo ferito da colpo d' arma da fuoco in città | polizia sul posto
BRINDISI - Una persona con ferite da arma da fuoco alla gamba è arrivata intorno alle ore 18.15 presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino. Il ferimento è avvenuto via Giuseppe Cesare Abba, parallela di viale Aldo Moro, al rione Sant’Angelo. Da lì il ferito, a giudicare dalle macchie di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Scontro tra auto e velocipede in via Roma: ferito un uomo di Fano - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato l'uomo che ha accoltellato il coinquilino a Sassari. Il ferito è stato ricoverato al Santissima Annunziata #ANSA Vai su X
Uomo ferito da colpo d'arma da fuoco in città: polizia sul posto - L'episodio nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 novembre 2025 nei pressi di viale Aldo Moro: tracce di sangue sono presenti sul marciapiede, in via Nino Bixio, davanti alle vetrate di un salone per capel ... Si legge su brindisireport.it
Quarantaduenne ferito a un piede da un colpo di pistola, indagano i carabinieri - I carabinieri sono stati chiamati nel pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini di Napoli dove era arrivato un uomo di 42 anni di Cercola, già ... Secondo rainews.it
AGGUATO Apricena, agguato in pieno centro: ferito trasportato in ospedale - Un nuovo episodio di violenza armata ha scosso Apricena nella tarda serata di domenica 2 novembre. Lo riporta statoquotidiano.it