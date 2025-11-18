Uomo danneggia le auto in sosta a Porta Nuova bloccato I residenti | Non c' è un giorno di tranquillità

Caos in via Cecco Angiolieri, dove un uomo, probabilmente ubriaco, ha danneggiato le auto in sosta. L'episodio è avvenuto nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 novembre.L'uomo è stato visto mentre infrangeva lunotti e vetri delle automobili. Almeno sette od otto, secondo quanto riferito dai. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

