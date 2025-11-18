Uomini e Donne registrazione 18 Novembre 2025 | le anticipazioni

La registrazione di Uomini e Donne tenutasi martedì 18 novembre 2025 porta una ventata di scelte e mette a rischio una possibile scelta. Gemma Galgani prende una forte decisione, mentre in studio si riaccende il tema Mario Lenti. Sul fronte Trono Classico, Flavio Ubirti perde il controllo si lascia andare ad uno sfogo preoccupante in vista della scelta. E nel parterre over, Alessio Pili Stella mette un punto a due frequentazioni che non decollano. Ecco come sono andate le cose in studio secondo le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni. Il nuovo lavoro trovato da Gemma Galgani Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 18 Novembre: Gemma Galgani elimina Gianni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, registrazione 18 Novembre 2025: le anticipazioni

