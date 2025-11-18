Uomini e Donne registrazione 17 novembre | Agnese e Roberto lasciano il programma

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione lunedì 17 novembre. Agnese e Roberto lasciano insieme il programma. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 17 novembre. In questa puntata vedremo Agnese e Roberto comunicare la decisione di voler lasciare il programma assieme. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte dal trono . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Uomini e Donne, registrazione 17 novembre: Agnese e Roberto lasciano il programma

