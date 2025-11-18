Uomini e Donne anticipazioni | cavaliere si dichiara per Barbara De Santi tronista vuole lasciare

Uomini e Donne registrazione 18 novembre: Gemma Galgani elimina Gianni. Come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni la registrazione di Uomini e Donne del 18 novembre si apre con Gemma Galgani che decide di eliminare Gianni, cavaliere sceso per lei. Motivo? La dama ha ammesso di non essere sufficientemente interessata e vuole evitare malintesi, temendo che Gianni possa accusarla di averlo illuso. Ma le tensioni non finiscono qui: Madga, altra dama, critica Gemma, sostenendo che la Galgani non abbia ancora superato Mario Lenti, scatenando una breve discussione in studio. Gemma, inoltre, mostra fastidio nel vedere il cavaliere ballare con Barbara De Santi.

