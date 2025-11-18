Uomini e donne Agnese fa la sua scelta | prima esterna per Ciro

Today.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo tante lacrime versate per Federico Mastrostefano, Agnese trova (forse) il suo cavaliere in Roberto. Secondo quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione dell'ultima puntata la dama decide di uscire dal programma con Roberto, il cavaliere che si era avvicinato a lei dopo. 🔗 Leggi su Today.it

uomini e donne agnese fa la sua scelta prima esterna per ciro

© Today.it - Uomini e donne, Agnese fa la sua scelta: prima esterna per Ciro

Contenuti che potrebbero interessarti

uomini donne agnese faUomini e Donne, anticipazioni registrazione 17 novembre 2025/ Agnese e Roberto: addio o amore in studio? - Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 17 novembre 2025: Agnese De Pasquale e Roberto ancora protagonisti. Secondo ilsussidiario.net

uomini donne agnese faAnticipazioni Uomini e Donne 17 novembre: Cristiana vuole richiamare Ernesto - Le anticipazioni dalla puntata di Uomini e Donne registrata oggi 17 novembre pubblicate in anteprima da Fanpage ... Si legge su fanpage.it

uomini donne agnese faUomini e donne, anticipazioni: Agnese va via con Roberto, Gemma corteggiata da un 57enne - Nella registrazione del 17 novembre si è formata la coppia Agnese- Da it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Agnese Fa