Uno già condannato l' altro accusato di vari furti in abitazione | doppio arresto a San Mauro Pascoli

Cesenatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di San Mauro Pascoli hanno eseguito due provvedimenti detentivi delle autorità giudiziarie di Roma e Pistoia. In arresto un 43enne italiano, già condannato per reati di furto di veicolo ed estorsione, per fatti avvenuti a Roma nel dicembre 2023, che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

