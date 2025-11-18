Uno già condannato l' altro accusato di vari furti in abitazione | doppio arresto a San Mauro Pascoli
Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di San Mauro Pascoli hanno eseguito due provvedimenti detentivi delle autorità giudiziarie di Roma e Pistoia. In arresto un 43enne italiano, già condannato per reati di furto di veicolo ed estorsione, per fatti avvenuti a Roma nel dicembre 2023, che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
