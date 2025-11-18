Un’isola medioevale nel cuore di Genova - edizione speciale Escher

Genovatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Casa di Colombo e Castello D’Albertis insieme, per una giornata di approfondimento dedicata al celebre artista Maurits Cornelis Escher.Nella mattinata di sabato 22 novembre alle ore 11:00, presso Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo di Genova, la Dottoressa Maria Camilla De Palma. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

