Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la pesante sconfitta in campionato contro la Gemini Mestre, l’ Unicusano Avellino Basket torna a fare i conti con tensioni mai del tutto sopite. Per la terza volta in stagione viene messa in discussione la posizione di coach Maurizio Buscaglia, con il club che valuta seriamente un possibile cambio in panchina. I ko con Milano, Brindisi e Ruvo di Puglia avevano già alimentato malumori interni, ma il tonfo con Mestre ha riaperto con forza il dibattito sulla guida tecnica. La squadra è apparsa priva di energia, poco fiduciosa e con un attacco sterile, frenato da frenesia ed errori banali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Unicusano Avellino Basket, via Buscaglia: attesa per l’annuncio del nuovo coach