UnibasMap il primo navigatore universitario | guida studenti e visitatori all’interno dei campus

L’ Università degli Studi della Basilicata ha una sua app innovativa, la “UnibasMap”, il primo navigatore universitario. La creazione dell’app ha consentito all’Ateneo lucano di ottenere il secondo posto al Premio “Clara Coviello” con il progetto “Piattaforme C-Box Unibasmap: innovazione, metodo e collaborazione”. Si tratta della prima applicazione mobile in Italia pensata per guidare studenti, docenti e visitatori all’interno dei campus universitari, come un vero e proprio “Google Maps accademico”, sviluppato per Unibas dall’azienda TapMyLife srl di Bergamo – hanno spiegato il direttore generale dell’ateneo, Marco Porzionato, il dirigente Pierluigi Labella, che hanno illustrato il progetto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it