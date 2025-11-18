UnibasMap il primo navigatore universitario | guida studenti e visitatori all’interno dei campus
L’ Università degli Studi della Basilicata ha una sua app innovativa, la “UnibasMap”, il primo navigatore universitario. La creazione dell’app ha consentito all’Ateneo lucano di ottenere il secondo posto al Premio “Clara Coviello” con il progetto “Piattaforme C-Box Unibasmap: innovazione, metodo e collaborazione”. Si tratta della prima applicazione mobile in Italia pensata per guidare studenti, docenti e visitatori all’interno dei campus universitari, come un vero e proprio “Google Maps accademico”, sviluppato per Unibas dall’azienda TapMyLife srl di Bergamo – hanno spiegato il direttore generale dell’ateneo, Marco Porzionato, il dirigente Pierluigi Labella, che hanno illustrato il progetto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondisci con queste news
UNIBAS PRESENTA “UNIBASMAP”, IL PRIMO NAVIGATORE UNIVERSITARIO IN ITALIA Un’app innovativa, gratuita e accessibile, pensata per guidare studenti, docenti e visitatori all’interno dei campus come un vero navigatore dedicato all’università. - facebook.com Vai su Facebook
UNIBAS LANCIA UNIBASMAP, PRIMO NAVIGATORE UNIVERSITARIO: APP CONQUISTA SECONDO POSTO AL PREMIO CLARA COVIELLO 2025 Vai su X
Unibas lancia “UnibasMap”, il primo navigatore universitario - L’Università degli Studi della Basilicata ha ottenuto il secondo posto nell’edizione 2025 del Premio “Clara Coviello” , promosso dal CoDAU (Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Univer ... Scrive oltrefreepress.com
In Basilicata il primo navigatore universitario per studenti - L'Università degli Studi della Basilicata ha una sua app innovativa, la "UnibasMap", il primo navigatore universitario. Segnala msn.com
UniBas Map, nasce il navigatore di Ateneo - Un'applicazione digitale gratuita è stata appena lanciata dall'Università degli Studi della Basilicata. Segnala rainews.it