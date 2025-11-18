undicesima edizione della corsa appuntamento al club ippodromo

La WiRun Cesena, evento simbolo proposto da Women In Run Cesena, associazione sportiva che da anni unisce sport, solidarietà e impegno sociale nella lotta contro la violenza di genere, si appresta a compiere 11 anni. L’edizione 2025 si inserisce nell’ampio programma di iniziative ‘Ora esplode la voce’, ed è in programma domenica 23 novembre, con partenza alle 9.30 dal Club Ippodromo. La novità di questa edizione è rappresentata dal supporto del commissariato di polizia di Cesena, ragione per cui alla corsa prenderà parte con la pettorina numero 1 l’atleta forlivese Carlotta Fedriga. Il. Pettorale è proprio uno degli aspetti caratterizzanti dell’evento, dal momento che su ognuno di essi campeggerà una frase contro la violenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

